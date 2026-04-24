ВС РФ зачистили «карман» у города Родинское

Военкор Юрий Котенок заявил, что российские войска завершили зачистку «кармана» между селом Новоалександровка и городом Родинское на добропольском направлении в ДНР. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

«Карманом» называют участок территории, охваченный войсками с трёх сторон. Котенок рассказал, что на окраинах Новоалександровки идут бои.

«Севернее ферм ликвидирован «карман» между Родинским и Новоалександровкой», - подчеркнул он.

Военкор добавил, что также идут бои за шахту №2 «Водянская» и балку Водяной Яр. Вдоль правого берега реки Гришинка штурмовые группы ВС РФ взяли под контроль дамбу Бойцовского-Щитиновского пруда.

Военкор Александр Коц ранее рассказал, что взятие под контроль села Гришино в ДНР позволяет ВС РФ развить наступление на запад Донбасса. Коц назвал Гришино одним из важнейших узлов красноармейско-добропольского направления. Он отметил, что село окружают высоты, позволяющие ВС РФ удерживать под огневым контролем этот участок.

По словам Коца, двигаясь от Гришина, ВС РФ могут выйти к Доброполью с запада. Он добавил, что в случае одновременного наступления со стороны Родинского у российских войск будет возможность «взять в клещи» группировку ВСУ.