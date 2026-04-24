Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации в районе Купянска и уволил двух командиров на фоне новостей о голодающих солдатах. Об этом сообщается на страницах Генштаба в соцсетях, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В украинском Генштабе заявили, что из-за разрушения переправ ВСУ через реку Оскол «логистическое обеспечение» военных в районе Купянска «существенно усложнилось».

Представители Генштаба Украины сообщили, что командование 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ «скрывало реальное положение дел», утратило «определенное количество позиций» и допустило просчеты, касающиеся обеспечения военнослужащих.

«В частности, выявлена ​​проблема с поставкой продовольствия на одну из позиций бригады», - подчеркивается в сообщении.

В результате были уволены командиры 14-й бригады и 10-го армейского корпуса ВСУ. Также украинский Генштаб заявил о начале расследования «по результатам выявленных нарушений». В сообщении подчеркивается, что военнослужащих 14-й бригады ВСУ «немедленно эвакуируют при наличии благоприятных условий».

Ранее в соцсетях появились фотографии истощенных солдат из 14-й бригады ВСУ. Жена одного из них рассказала, что некоторые военнослужащие похудели примерно на 40 килограммов. Отмечалось, что ВСУ перестали доставлять им продовольствие, в итоге украинские солдаты пили дождевую воду и в некоторых случаях оставались без еды до 17 дней.