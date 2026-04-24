Буданов* признал применение ВС РФ дронов с ИИ

Руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что российские войска применяют в зоне боевых действий беспилотники с искусственным интеллектом. По его словам, такие аппараты способны самостоятельно распознавать цели и маневрировать без участия оператора.

Буданов* сообщил, что украинская сторона также стремится к внедрению аналогичных технологий. Он отметил, что Киеву необходимо масштабировать подобные разработки, однако их широкое применение ожидается не ранее чем через полгода. Соответствующее заявление руководителя офиса президента Украины распространил Telegram-канал «Новости.Live».

Ранее российская сторона неоднократно сообщала о внедрении систем искусственного интеллекта в ударные беспилотники. В зоне специальной военной операции применяются дроны «Бабай» с системой ИИ «Стрела», способные распознавать замаскированную бронетехнику и поражать цели на дальности до 30 км. Также группировка «Центр» использует коптеры с «машинным зрением», которые сохраняют управление и захватывают цель даже при воздействии средств радиоэлектронной борьбы. Среди других разработок — дроны «Тор» с модулями ИИ, обеспечивающими автономное наведение и полет без участия оператора.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.