Украинские военные не могут наступать из-за точных ударов России по логистике и военно-промышленному комплексу республики, рассказал журналистам экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В 2022-2026 годах ВС России нанесли большое количество ударов по военной инфраструктуре Украины — заводам, фабрикам, ремонтным цехам. В 2025 году в число целей также вошли на постоянной основе железнодорожные мосты, станции, морские и речные порты.

Залужный отметил, что российская армия работает быстрее, чем раньше, «быстрее масштабируется». Он добавил, что удары по логистике препятствуют созданию ударных группировок, подготовке к возможному наступлению на населенные пункты, находящиеся под контролем ВС РФ.

По его словам, высказывания Владимира Зеленского о состоянии ВСУ являются бессмыслицей.

Ранее украинский лидер сделал ряд пафосных заявлений о состоянии дел на фронте и положении украинских военных.

Так, в эфире NewsNation Зеленский подчеркнул, что украинские войска в настоящий момент занимают на линии соприкосновения наиболее устойчивое положение за последние 10 месяцев.

Позже политик заявил, в беседе с украинскими журналистами, что вывод войск из населенных пунктов Донбасса, пока еще остающихся под контролем ВСУ и наемников, станет стратегическим проигрышем.