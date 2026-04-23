Участник СВО сравнил дроны России и Украины

Участник СВО Алексей Селиванов заявил, что при превосходстве российской технической школы ВСУ делают ставку на максимально быстрое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в беспилотные системы. Об этом военный рассказал в интервью «Комсомольской правде».

Собеседник газеты подчеркнул, что и Россия, и Украине делают «всё больший упор» на беспилотные системы. По словам Селиванова, украинская сторона, уступая России по ряду ключевых показателей, старается компенсировать это скоростью адаптации своих беспилотников, систем связи и радиоэлектронной борьбы.

«На сегодня до 80 процентов поражения идет от беспилотных систем - из этого и надо исходить. У нас шикарная техническая школа. Но противнику не откажешь в гибкости внедрения», - заявил военный.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что российские войска каждый день получают по несколько тысяч беспилотников различного назначения. Президент подчеркивал, что в стране необходимо и дальше наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотников.

Путин отмечал, что также должны улучшаться характеристики дронов. Не менее важным он назвал обучение операторов беспилотных комплексов по программам, созданным на основе опыта реальных боевых действий.