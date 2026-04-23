Бойцы ВС РФ взяли в плен солдат ВСУ

Российские военные взяли в плен солдат ВСУ в районе освобожденного поселка Ветеринарное в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Отмечается, что штурмовики 245 мотострелкового полка группировки войск «Север» продолжили зачистку лесных массивов в районе поселка. В ходе ожесточенного стрелкового боя они уничтожили боевую группу ВСУ и пленили шесть украинских солдат.

В течение суток российские военные уничтожили в Харьковской области более 70 украинских боевиков. Также ВСУ лишились бронетранспортера, трех минометов, радиолокационной станции и более 20 единиц транспорта.

Напомним, что Минобороны РФ заявило об освобождении Ветеринарного в Харьковской области 21 апреля. Боевиков выбили подразделения группировки войск «Север».