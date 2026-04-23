ВСУ атаковали российский регион

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Самарскую область. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском. Система противовоздушной обороны (ПВО) отражает воздушную атаку украинских дронов.

Очевидцы отметили, что первые взрывы раздались над городом около 20 минут назад и не прекращаются до сих пор. Всего было слышно 5-6 взрывов в разных частях города. В настоящий момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

22 апреля дроны ВСУ атаковали Сызрань в Самарской области. Сообщалось, что из-за падения одного из беспилотников частично обрушился подъезд четырехэтажного жилого дома, а также пострадала еще одна многоэтажка.

По последним данным, пострадали 12 человек. Кроме того, не удалось спасти женщину и ребенка, их достали из-под завалов.