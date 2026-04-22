В США раскрыли, кто одержит победу в войне на Ближнем Востоке

США не смогут одержать победу в масштабной военной кампании на Ближнем Востоке, лавры победителя достанутся Ирану, рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

Президент США Дональд Трамп и шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе брифингов, посвященных операции в Иране, неоднократно заявляли о полном уничтожении ВПК Исламской Республики, поражении ракетных установок, ключевых военных объектов.

В Тегеране, в свою очередь, рассказывали о том, что страна восстановила мосты и заводы, пораженные американскими ракетами, в разы увеличила выпуск современных ракет и беспилотников, набрала добровольцев в армию.

Миршаймер подчеркнул, что Трампу следует положить конец противостоянию как можно быстрее. Он добавил, что у американского лидера нет и не было военной стратегии, которая позволила бы ему выиграть.

Эксперт уточнил, что в Израиле уже осознали, что победа на Ираном невозможна, партнеры проиграли войну, потерпели неудачу на всех направлениях.

«Иранцы победили. С израильской точки зрения, это катастрофическая ситуация, потому что израильтяне рассматривают Иран как угрозу своему существованию», — констатировал аналитик.

По словам профессора, мировая экономика уже находится на грани краха. Он уточнил, что продолжение конфликта нанесет по ней сильнейший удар.

В Белом доме рассказали, когда завершится перемирие с Ираном

Ранее сообщалось, что Иран отказался от проведения второго раунда переговоров в Исламабаде. Это обусловлено тем, пояснили в Тегеране, что американская сторона нарушила режим перемирия, выдвинула неприемлемые требования в ходе первого раунда и после него, начала морскую блокаду Ормузского пролива.