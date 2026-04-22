Генерал назвал цели ударов ВС России в Одессе

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru назвал порт Одессы удобной перевалочной базой для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Европы.

«Беспилотников грузят очень много, из Европы привозят либо комплектующие, либо унифицированные боеприпасы к ним, доставляют также двигатели для БПЛА и безэкипажных катеров», — уточнил эксперт, комментируя массированную атаку Вооруженных сил (ВС) России в ночь на 22 апреля.

Он назвал Одессу удобной перевалочной базой.

«Когда туда доставляют груз, через день-два по месту складирования наносится удар», — пояснил собеседник издания.

Впоследствии детонирует очень много боеприпасов, возникают пожары, а также могут гореть и взрываться селитра или азотные удобрения, отметил он.

«Там ведь налажено азотно-туковое производство химической промышленности. А это все взрывоопасные и пожароопасные продукты», — резюмировал Попов.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Кулеба сообщил, что в ночь на 22 апреля ВС России атаковали беспилотниками портовую инфраструктуру в Одессе.