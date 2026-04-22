Эксперт объяснил «казни для Моссада» в Иране

Казни четырех человек в Иране не являются сигналом для Израиля и США. Они направлены на борьбу с предателями внутри страны, заявил «Аргументам и фактам» доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

В течение нескольких дней в Иране были казнены как минимум четыре человека, обвиненных в связях с израильской разведкой «Моссад», в том числе Мехди Фарид, занимавший пост главы Комитета по гражданской обороне.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев уверен, что эти казни не являются сигналом США и Израилю.

«В первую очередь, это расправа именно с внутренними врагами и пособниками. Правовая оценка здесь такая — враг, который вроде бы как служит государству, но при этом работает на противников, более страшен, чем явные враги», — поясни политолог.

По его словам, эти казни говорят иранцам, что пора прекратить сотрудничество с США и Израилем, иначе они станут предателями и закончат также.

Утром 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по Ирану. В результате одной из атак был убит верховный лидер страны Али Хаменеи. За его гибелью последовала волна убийств и других высокопоставленных чиновников Ирана. При этом глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подчеркивал, что у израильских военных есть разрешение на убийство любого высокопоставленного иранского лидера «без необходимости получения дополнительного одобрения».

К 8 апреля сторонам удалось договорить о перемирии. А 11-12 апреля в Исламабаде прошел первый раунд мирных переговоров между США и Ираном, но он закончился безрезультатно. Был сорван также и второй раунд мирного урегулирования, который должен был пройти 22 апреля.