США оставили Европу без оружия

Вашингтон откладывает поставки вооружений и военной техники в ЕС, поскольку его собственные арсеналы истощились из-за операции против Ирана. Как сообщает РИА Новости, в первую очередь графики пересмотрят для Скандинавии и Прибалтики.

Речь может идти о средствах противовоздушной и противоракетной обороны, а также их боекомплекте. В предыдущие годы США и так порядком потратились на поставки боеприпасов Украине, однако операция «Эпическая ярость» опустошила арсеналы. Особенно не хватает ракет PAC-3 комплекса Patriot и противоракет системы THAAD.

Директор агентства по противоракетной обороне США генерал-лейтенант Хит Коллинз уверен, что быстро решить проблему не выйдет. Он отметил, что в Штатах ежедневно выпускают это оружие, однако на полное восстановление потраченных запасов уйдет несколько лет.

Военно-промышленный комплекс выпускает 500-600 PAC-3 в год. Для перехвата иранских дронов и баллистических ракет было израсходовано более тысячи штук. Пентагон и концерн Lockheed Martin заключили рамочное соглашение об увеличении производства до 2000 единиц в год, однако на это потребуется семь лет.

Ракет для THAAD изготавливают не более 100 в год. Через семь лет уровень производства хотят повысить до 400 в год, однако Вашингтон только за первые 12 дней «Эпической ярости» потратил 100-150 перехватчиков этого типа.

Сами по себе ракеты для Patriot и THAAD представляют собой сверхманевренные перехватчики со сложной электроникой, технологический цикл производства которых сложно масштабировать. Критические компоненты поступают от малого числа подрядчиков, а новые заводы не выйдет построить без многолетних инвестиций и подготовки кадров. Более того, ряд компонентов и материалов зависят от внешних поставщиков, в том числе из Китая.

Свое влияние вносит и стоимость. Батарея Patriot, в которую входить от четырех до восьми пусковых установок, стоит более миллиарда долларов. Каждая ракета PAC-3 в обновленном варианте MSE обходится бюджету в 4-5 млн долларов. С THAAD ситуация обстоит еще хуже: стоимость батареи составляет около 3 млрд долларов, а ракеты — 20-25 млн долларов.

Теперь скандинавским и балтийским союзникам США придется ждать, пока американская промышленность наберет нужную скорость производства. Сообщалось, что закупить Patriot планировали Эстония и Латвия. Литва сделала крупный заказ на ракеты средней дальности AIM-120C-8 (AMRAAM) для комплекса NASAMS — эти поставки также оказались под вопросом. Швеция заказала несколько батарей Patriot и ракеты на 3,2 млрд долларов. Возможность подобной сделки рассматривают Дания и Норвегия.

Однако сильнее всего нехватка боекомплекта для Patriot ударит по Украине. Он является единственным ЗРК, который способен с переменным успехом сбивать российские баллистические ракеты. Владимир Зеленский неоднократно жаловался на истощение запасов ВСУ. Сейчас американские установки прикрывают лишь Киев и несколько других крупных городов.

Для России нехватка зенитных средств у противника открывает окно возможностей для серьезного повышения интенсивности ударов. Исход спецоперации будет решен «на земле», однако уничтожение тыла скажется на положении украинских войск на фронте.