Подразделения ВС РФ смогли закрепиться на северо-востоке крупного села Рай-Александровка на славянском направлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Юрий Котенок.

По его информации, штурмовики российской армии продвинулись из северной части балки Рассыпная. Им удалось закрепиться в Рай-Александровке и продолжить движение в районе реки Сухая и улицы Дальняя.

Военкор также заявил, что подразделения ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Кривая Лука, а также на меловых склонах к югу от него. В районе балки Долгая идет зачистка леса. Кроме того, территорию зачищают и в направлении южной части города Николаевка.

«Встречные бои в районе Липовки, откуда противник, используя лесную зону, пытается заскакивать на северные окраины Никифоровки, чтобы не дать нашим подразделениям выйти к южным окраинам Рай-Александровки», — добавил Котенок.

Ранее СМИ сообщали, что российским бойцам удалось прорваться на восточные окраины Рай-Александровки. После занятия позиций штурмовики ВС РФ продвинулись в районе села почти на 2 км.