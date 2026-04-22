Генерал рассказал о «подземном городе» ВСУ в Сумах

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ могут использовать подземные тоннели на заводах в Сумах, чтобы удерживать позиции в городе. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

Липовой подчеркнул, что Сумы - крупный промышленный центр. По его словам, во всех местных цехах производят дроны и боеприпасы, а также выпускают и ремонтируют боевую технику.

Генерал-майор добавил, что в то же время ВСУ могут превратить в укрытия заводские цеха, подземные тоннели и бункеры, которые раньше использовались в технических целях.

«Для ВСУ главное продержаться еще хоть какое-то короткое время в надежде на чудо, что НАТО придет и спасет их от России», - отметил Липовой.

Ранее источник ТАСС в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ перебросили в Сумскую область бывших заключенных и заградительные отряды. Также сообщалось, что в бригаде ВСУ в регионе растет число небоевых потерь из-за отсутствия медицинской помощи военнослужащим.