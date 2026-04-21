Иран сообщил о прорыве блокады США в Ормузском проливе

В ночь на 21 апреля иранский нефтеналивной танкер при поддержке Военно-морских сил прорвал блокаду США и вошел в территориальные воды Исламской Республики, передает агентство ТАСС.

Сообщается, что после успешного прохождения Аравийского моря судно в полной безопасности находится в одном из южных портов страны.

28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. 7 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о двухнедельном режиме прекращения огня.

После переговоров в Исламабаде Центральное командование Вооруженных сил США заявило о начале морской блокады Ирана с 13 апреля. Блокада ограничивала движение судов, идущих в иранские порты и от них.