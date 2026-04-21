Российские военные завершили зачистку «кармана» в районе поселка Бересток под Константиновкой. Как сообщает aif.ru, об этом заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Бывший парламентарий также рассказал о ведении подразделениями РФ тяжелых боев в центре и на восточных окраинах Константиновки. Также сражение идет в окрестностях населенных пунктов Долгая Балка и Ильиновка под Константиновкой.

Военкор Александр Коц заявляет об ухудшении положения ВСУ на константиновском направлении. По его информации, там идет методичное выдавливание противника из Константиновки и ее окраин, с разделением обороны украинских боевиков на отдельные очаги.

Коц также заявил, что подразделения РФ завершили зачистку промзоны в районе полигона на юге Константиновки. Ведутся бои за частный сектор в восточной части города.