Киев начал стягивание ВСУ к границе с Белоруссией

Киев начал наращивание численности бойцов на границе с Белоруссией.

Такое заявление сделал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«По полученным данным стало известно, что за последнее время украинское командование нарастило численность военного контингента вдоль белорусско-украинской границы», — заявил он.

По словам Марочко, речь идет о постоянном пребывании боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской и Житомирской.

Ранее появилась информация, что Минск якобы увеличивает воинский контингент на границе с Украиной. Ее опроверг спикер государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.