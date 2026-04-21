Раскрыты потери ВСУ с начала спецоперации

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов прокомментировал потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Алаудинов предположил, что потери ВСУ за четыре года СВО приближаются к двум миллионам человек.

«1,7 миллиона — это утечка, которая была несколько месяцев назад, после этого мы должны просто подумать, посчитать, какое количество еще дополнительно погибло. Это уже цифра, которую мы можем предположить, что приближается уже к двум миллионам, или уже за два миллиона», — сказал он.

Ранее в России рассказали о колоссальных потерях ВСУ под Харьковом. Это произошло при попытке украинских военных форсировать реку Волчью в районе села Бочково.