Подполье сообщило о воздушном бое в небе над ЛНР

Истребитель Воздушно-космических сил (ВКС) России Су-35С атаковал дальнобойной ракетой боевой самолет Вооруженных сил Украины (ВСУ), появившийся у линии фронта в зоне спецоперации (СВО). Об этом рассказал в Telegram координатор подполья Сергей Лебедев.

Он сообщил, что в небе на западе Луганской народной республики (ЛНР) произошел воздушный бой. Лебедев объяснил, что российский самолет выпустил по цели ракету Р-37М. Украинский самолет выполнил маневр уклонения и, не открывая огня, ушел на запад.

«Подрыв ракеты произошел в непосредственной близости от цели. Дальнейшее движение самолета ВСУ сопровождалось дымовым следом, что может указывать на частичное поражение», — указал он.

Лебедев рассказал, что затем над границей Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области появился второй самолет ВСУ. Он попытался прикрыть первое воздушное судно, выстрелил ракетой в сторону российской территории и скрылся в юго-западном направлении.

Ранее в «Ростех» рассказали, что истребитель Су-35С эффективно охотится на вражеские цели в зоне СВО.