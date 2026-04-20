Генерал раскрыл детали ответа РФ после атаки на Туапсе

Российские военные уже вычислили точки запуска дронов, атаковавших гражданскую инфраструктуру Туапсе. Возмездие не заставит себя ждать, и оно будет предельно жестким. Такую оценку событий в беседе с aif.ru дал Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Но это не все последствия налета. Как уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев, взрывной волной и обломками повреждены социальные объекты: школа, детский сад и даже музей. Также пострадали местная церковь, жилой дом и газовая труба.

«Безнаказанными ВСУ никогда не остаются. Наш ответ будет очень жестким», — заявил Липовой.

Генерал пояснил, что российская армия оперативно установит, откуда именно велся пуск, после чего последует симметричный или даже более мощный удар по этим точкам. При этом он отметил: запустить дроны на расстояние до 2 тыс. км могли практически из любой области Украины, поэтому география целей для ответа может оказаться широкой.

Напомним, минувшей ночью, 20 апреля, украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. В самом Туапсе под удар попал морской порт: повреждена транспортная инфраструктура, вспыхнул пожар. Известно о как минимум одном погибшем и одном пострадавшем.