Атаку дронов на Туапсе координировал самолет НАТО E-3 Sentry
Во время атаки украинских БПЛА на порт Туапсе над черноморским побережьем Турции был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3 Sentry - он нарезал круги и петли в районе Кастамону, а после завершения налета вернулся на турецкую авиабазу Конья.
От района дежурства летающего радара до Туапсе по прямой чуть более 500 километров, что соответствует возможностям аппаратуры на борту Sentry. Его РЛС кругового обзора AN/APY-2 способна отслеживать воздушные цели в радиусе 650 км.
"Так что все эти сказки про дроны, которые летают сами по себе, лучше оставить", - пишет "Военная хроника".
В Европе E-3 Sentry имеются у ВВС Великобритании и Франции - три и четыре самолета, соответственно. Они летают с опознавательными знаками НАТО.
Напомним, после атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 20 апреля в порту произошло возгорание, в его тушении задействованы два пожарных поезда. Из-за разлива нефтепродуктов загрязнены 10 тысяч квадратных метров морской акватории.
19 апреля спасатели ликвидировали предыдущий пожар в порту - он начался в четверг, также после атаки БПЛА.