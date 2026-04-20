Атаку дронов на Туапсе координировал самолет НАТО E-3 Sentry

Во время атаки украинских БПЛА на порт Туапсе над черноморским побережьем Турции был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3 Sentry - он нарезал круги и петли в районе Кастамону, а после завершения налета вернулся на турецкую авиабазу Конья.

© Российская Газета

От района дежурства летающего радара до Туапсе по прямой чуть более 500 километров, что соответствует возможностям аппаратуры на борту Sentry. Его РЛС кругового обзора AN/APY-2 способна отслеживать воздушные цели в радиусе 650 км.

"Так что все эти сказки про дроны, которые летают сами по себе, лучше оставить", - пишет "Военная хроника".

В Европе E-3 Sentry имеются у ВВС Великобритании и Франции - три и четыре самолета, соответственно. Они летают с опознавательными знаками НАТО.

Напомним, после атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 20 апреля в порту произошло возгорание, в его тушении задействованы два пожарных поезда. Из-за разлива нефтепродуктов загрязнены 10 тысяч квадратных метров морской акватории.

19 апреля спасатели ликвидировали предыдущий пожар в порту - он начался в четверг, также после атаки БПЛА.