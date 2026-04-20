Дроны ВСУ атаковали Энергодар

Дроны вооруженных сил Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар, пострадавших и повреждений на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости глава города Максим Пухов.

Враг сегодня предпринял попытку атаковать город беспилотными летательными аппаратами, поделился подробностями он.

По информации собеседника агентства, работают системы радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы.

Пострадавших и повреждений в городе сейчас нет, резюмировал Пухов.