Российский ракетный комплекс «Искандер-К» является угрозой для важных объектов НАТО.

Об этом пишет Military Watch Magazine.

«Угроза, которую представляет собой система «Искандер-К» для обороны стран-членов НАТО, будет только расти и станет особенно серьёзной из-за способности системы служить платформой для доставки тактических ядерных снарядов», — отмечают авторы материала.

В материале говорится о том, что СВО истощила системы ПВО стран НАТО, которые передали значительную её часть Украине.

Ранее MWM сообщал, что военнослужащие Вооружённых сил Украины неэффективно используют военную технику, поставленную странами Запада.

Также, по информации издания, тяжёлые огнемётные системы (ТОС) российских войск продолжают играть ключевую роль в зоне проведения спецоперации.