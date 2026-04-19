В Иране заподозрили США в обмане

Иран опасается, что под предлогом возобновления переговоров США могут нанести новые военные удары. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на иранских чиновников.

Отмечается, что Тегеран снижает ожидания и относится к заявлениям о переговорах с Вашингтоном с подозрением, рассматривая их как возможное прикрытие для внезапного удара.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что представители Вашингтона отправляются в Исламабад для новых переговоров с Ираном. По его словам, делегация должна прибыть вечером 19 апреля.

Затем Трамп заявил, что в случае отказала Ирана от сделки, которую предлагают США, американская армия уничтожит все электростанции и мосты в Иране.