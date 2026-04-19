Медпункт поврежден из-за атаки ВСУ

В Каховском муниципальном округе Херсонской области из-за атаки ВСУ повреждения получило здание медпункта, сообщает в своем телеграм-канале глава округа Павел Филипчук в воскресенье.

© Московский Комсомолец

Стало известно, что медпункт в селе Красный Подол в результате атаки украинского дрона. По словам Филипчука, БПЛА ВСУ кружил над трансформатором, после чего взорвался рядом с медпунктом.

В сообщении уточняется, что в медпункте выбило три окна. Помимо этого, в селе Чернянка из-за прилета снаряда начался пожар в эко-усадьбе. Пострадавших в результате инцидентов нет.

Информация уточняется.