Число небоевых потерь на учебных полигонах штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Чугуевском районе Харьковской области возросло. Об этом журналистам ТАСС рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника, накануне выяснилось, что участник АТО (так называемая антитеррористическая операция Украины в Донбассе — прим. «Ленты.ру») А. Коваленко из Ровно, служивший инструктором в 425-м отдельном штурмовом полку, скончался от менингоэнцефалита.

Вдова покойного написала в соцсетях, ее супруг отказывался обращаться за врачебной помощью. Причиной оказался тот факт, что в этом случае вместо госпиталя он оказался бы в составе штурмовой группы, заключил собеседник.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, украинские военные фактически уничтожили детские сады и школы в Алешках. Город располагается на левом берегу Днепра, всего в нескольких километрах от Херсона.