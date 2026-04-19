Глава делегации Ирана раскрыл детали разговора с Вэнсом

Глава делегации Ирана в переговорах с США, спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф заявил, что открыто сказал американскому вице-президенту Джей Ди Вэнсу о недоверии. Его слова приводит агентство Tasnim.

© Lenta.ru

Как отметил политик, в рамках прошедшей встречи в Исламабаде Вэнс отметил, что прибыл на переговоры с добрыми намерениями для достижения устойчивого мира. В свою очередь, Галибаф выразил настороженность по отношению к Вашингтону.

«Я сказал Вэнсу, что мы вам не доверяем. <...> Я подчеркнул, что мы не были сторонниками войны, однако всегда готовы воевать и сейчас остаемся готовыми», — добавил он.

Между тем, стоит подчеркнуть, что в кулуарах Вэнс считается одним из противников военной операции США против Ирана. Несмотря на то, что публично вице-президент поддержал действия Вашингтона, ряд источников сообщает, что он критиковал данную идею еще до начала боевых действий.

Ранее Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Израиль и США потерпели стратегическое поражение в Иране. По его словам, переговоры с американцами Тегеран считает дополнительным средством борьбы.