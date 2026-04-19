Северная Корея испытала баллистические ракеты

КНДР утром в воскресенье, 19 апреля, запустила несколько, предположительно, баллистических ракет.
Об этом сообщил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми. По его сведениям, ракеты упали за пределами японской экономической зоны.
Правительство Японии выразило КНДР протест, сообщает ТАСС.
В Южной Корее предполагают, что состоялось испытание баллистических ракет подводных лодок. Это ракеты малой дальности, они пролетели около 140 километров.
Предыдущий пуск баллистических ракет в КНДР произошел 8 апреля. В частности, тогда были проведены испытания кассетной части тактической баллистической ракеты и ее суббоеприпасов. Также сообщалось о тестировании систем электромагнитного оружия и снаряда с углеродным волокном.