В Коми объявили беспилотную опасность

В Республике Коми был объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона. Информация появилась в Telegram-канале правительства.

Как уточняется, руководство предприятий и организаций принимает меры для обеспечения безопасности граждан и предотвращения возможных рисков.

Комиссия также предупредила жителей: нельзя публиковать фото и видео, снятые в местах атак беспилотников.

Граждан также просят соблюдать спокойствие и доверять только официальной информации.

Средства ПВО армии России сбили 258 украинских беспилотников за ночь над регионами страны.

БПЛА атаковали промобъекты Новокуйбышевска и Сызрани Самарской области.