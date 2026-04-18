Военный эксперт рассказал о положении ВС РФ под Константиновкой в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска вплотную подошли к населенному пункту Долгая Балка в ходе наступления в Донецкой народной республике (ДНР).

«Наши военнослужащие <...> также расширили зону контроля западнее и восточнее данного населенного пункта», — поделился Марочко.

Он добавил, что российские военные также расширили зону влияния в районах Ильиновки и Степановки.

15 апреля Марочко говорил, что украинские военные в районе города Винница заняли бункер, которым в годы Второй мировой войны пользовался Адольф Гитлер.

Бункер Гитлера под Винницей, известный как ставка «Вервольф» (Werwolf), расположен в 8 километрах к северу от города, возле поселка Стрижавка. Это был один из важнейших командных пунктов фюрера на Восточном фронте, где он провел в общей сложности более 100 дней в 1942–1943 годах. Комплекс включал в себя около 80 деревянных строений и три мощных бетонных бункера (включая личный бункер фюрера).

Перед отступлением в 1944 году немецкие войска взорвали бункеры. Сегодня на поверхности видны только огромные обломки железобетона.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон» укрепленный подземный бункер ВСУ юго-восточнее Винницы.

