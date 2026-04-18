Над российским городом прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела над Новокуйбышевском в Самарской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Предполагается, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам местных жителей, громкие звуки раздались в 04:30 утра в восточной и северной частях города. Всего прогремели 6-8 взрывов, также были видны вспышки в небе.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

В Новокуйбышевске звучит сирена воздушной опасности, в аэропорту введен режим «Ковер». Жителей города призвали укрыться в безопасном месте. Официальные сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Ранее в Севастополе отразили массированную атаку ВСУ. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, всего были сбиты 22 беспилотника.