В США усомнились в способности победить Иран

У США нет шансов выйти победителями из войны с Ираном. С такой точкой зрения выступил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в социальной сети X.

«Для Соединенных Штатов просто нет жизнеспособного пути к военной победе в этой войне. Задача слишком сложна, потребует больше ресурсов и боеприпасов, чем весь наш арсенал, и займет больше времени, чем у нас есть», — написал эксперт. Он подчеркнул, что Вашингтону вовсе не следовало пытаться захватить Иран.

Теперь, считает Дэвис, у США есть лишь один выход из сложившейся ситуации — принять последствия неверного решения и «закончить все на наилучших условиях».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что переговоры между США и Ираном могут пройти 20 апреля в Пакистане.