Минобороны сообщило о сбитии 258 беспилотников ВСУ за ночь

В результате ночной атаки с Украины силы ПВО перехватили и уничтожили 258 беспилотников над несколькими регионами России, включая территорию Крыма, сообщило Минобороны России.

Силы противовоздушной обороны России за ночь сбили 258 украинских беспилотников, сообщает Минобороны в MAX. По данным ведомства, дроны были уничтожены над различными российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного морей.

В официальном сообщении министерства обороны отмечается: «В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 17 апреля до 08:00 мск 18 апреля) дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне силы противовоздушной обороны России сбили 17 украинских беспилотников за пять часов.

В начале апреля российские средства ПВО за ночь уничтожили 87 вражеских дронов.

В марте военные перехватили 283 аппарата над регионами страны.