Минобороны заявило об атаке ВСУ на Ленобласть

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Ленинградскую, а также Курскую и Белгородскую области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Всего над тремя российскими регионами с 08:00 до 15:00 по московскому времени перехватили 25 украинских беспилотников. Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

В ночь с 16 на 17 апреля, по данным Минобороны, Ленинградская область также подверглась атакам ВСУ.

17 апреля губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что в регионе планируют привлечь резервистов в составы мобильных огневых групп для защиты от налетов украинских беспилотников. По словам чиновника, срок службы резервистов составит от двух до шести месяцев.