Фактический развал НАТО уже состоялся, потому что страны, входящие в Северо-Атлантический альянс, совершенно по-разному видят стратегические угрозы для себя, заявил кандидат политических наук, профессор Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, страны альянса по-разному видят стратегические угрозы и способы защиты своих интересов. Это уже не союз единомышленников, а формальное объединение на бумаге, чьи позиции принципиально расходятся.

«Если раньше они хотя бы демонстрировали солидарность на саммитах, то теперь открыто показывают пренебрежение друг к другу», Павел Фельдман кандидат политических наук, — профессор Академии труда и социальных отношений.

Однако официально никто не решится ликвидировать исторический блок — никто не хочет стать его могильщиком, считает политолог. Но главный столп НАТО, уверенность в том, что члены альянса незамедлительно придут на помощь любому из своих, разрушен — этой уверенности больше нет, отметил Фельдман. Никто, по его словам, не может гарантировать ни одной европейской стране, что другие члены НАТО, включая США, бросятся ее защищать.

Фельдман обратил внимание, что между странами, которые по инерции остаются в блоке, растет недоверие. Они больше не могут опереться на США, которые придавали всей конструкции жесткость.

Назвать точную дату ликвидации альянса нельзя, но он уже недееспособен и не выполняет свои уставные задачи. Многократно были все формальные основания для применения пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне, но этого так и не произошло.

Ранее сообщалось, что Франция не пригласила генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу. По словам чиновников, Елисейский дворец дважды вычеркивал их имена из предложенного премьер-министром Великобритании Киром Стармером списка приглашенных, поскольку Франция предпочла, чтобы в саммите участвовали только главы правительств.