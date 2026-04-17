ВС России взяли под контроль центр Мирополья

Российские войска взяли под контроль центральную часть сумского села Мирополье. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, пишут «Аргументы и факты».

По его словам, подразделения ВС России «вытесняют противника из Мирополья».

«Под нашим контролем находится центральная и восточная части села», — сообщил он.

По данным Царева, также идут ожесточенные бои под Кондратовкой, Корчаковкой и Малой Корчаковкой, российские военные зашли и в леса севернее населенного пункта Хотень.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Сумской области был нанесен удар по объектам Вооруженных сил Украины под Ахтыркой, Верхней Сыроваткой, Сумами, Тростянцем, а также поражена украинская логистика в приграничных районах.