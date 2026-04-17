В российском регионе сбили БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ленинградской области. Об этом сообщил глава российского региона Александр Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

«Над Ленинградской областью сбиты 3 БПЛА», — написал губернатор.

Ранее в Ленинградской области объявили угрозу атаки БПЛА. Дрозденко предупредил о возможном снижении скорости мобильного интернета.

В российском регионе объявили угрозу атаки БПЛА

В конце марта ВСУ семь дней подряд били дронами по Ленобласти. Так, был атакован крупнейший нефтеналивной порт Балтики Усть-Луга. Сообщалось о пострадавших. Предварительно, дроны долетели до региона через Прибалтику.