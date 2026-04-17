«Хезболла» атаковала Израиль

Ливанское движение «Хезболла» атаковало два израильских города, семь человек получили ранения. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Уточняется, что под ракетный удар попали города Кармиэль и Нагария. Пострадали семь человек, состояние троих из них оценивается как тяжелое.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что 16 апреля Израиль и Ливан проведут первые за 34 года переговоры на уровне своих лидеров.

14 апреля стало известно, что Соединенные Штаты, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры.