Пентагон разрабатывает план военной операции на Кубе

Пентагон выпустил директиву о начале подготовки к возможной военной операции на Кубе. Подготовка ведётся на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о вторжении на территорию островного государства, сообщила газета USA Today.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что правительство и экономика Кубы близки к падению. По его словам, это связано с прекращением поставок нефти из Венесуэлы под давлением Вашингтона.

13 апреля американский лидер сказал, что США могут «заглянуть на Кубу» после урегулирования ситуации вокруг Ирана. 27 февраля Трамп допустил, что Соединённые Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

На фоне этих заявлений военное ведомство США начало прорабатывать возможные сценарии действий. Официального подтверждения из Пентагона пока не поступало, однако источники USA Today утверждают, что директива уже выпущена.

