Генерал НАТО возглавил военный совет ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) создали военный экспертный совет ARES, который возглавил бывший замглавы верховного главнокомандующего НАТО генерал Ричард Ширрефф.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Генштаба украинской армии.

«Задача [совета] — обмен передовым украинским и международным опытом для развития армии. Совет будет помогать внедрять институциональные изменения в системе управления ВСУ, поддерживать трансформацию армии и повышать ее эффективность», — говорится в публикации.

Отмечается, что в совет вошли бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус, а также бывшие главы Вооруженных сил Великобритании, Канады, США и Германии.

В апреле 2026 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что вступление Украины в НАТО по итогам возможного мирного соглашения исключено.