Владимир Зеленский на фоне дефицита американских ракет для системы Patriot, способен значительно усилить террористическую угрозу для России. Об этом заявил News.ru военный эксперт, доктор социологических наук Александр Артамонов.

По словам Артамонова, Украине в настоящее время не хватает ракет для Patriot, так как у американцев нет возможности поставлять это оружие в Европу.

«Оставшись фактически без ракет боевой системы, без Patriot, Зеленский может включить еще сильнее террористическую угрозу для Российской Федерации. То есть они, получается, еще с удвоенной силой попробуют атаковать», — заметил он.

По данным эксперта, появилась информация о том, что для Украины сейчас готовится большое количество ракет советского производства, которые будут иметь радиус действия 800–850 км вместо изначальных 75 км, а также боевую часть 450 кг.

«Очевидно, что это делают не украинцы», — заявил Александр Артамонов, отметив, что абсолютно все, включая 3D-принтеры для корпуса дронов, производится за пределами Украины, а военная помощь включает технику НАТО европейского производства.

В зоне СВО вспыхнуло самое неожиданное направление фронта

Напомним, что проблемы с получением боеприпасов к ЗРК Patriot Вооруженным силам Украины создала операция США против Ирана «Эпическая ярость». Оружие для Киева закупают европейцы по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), однако в Госдепе уже предупредили о возможных перебоях с поставками, так как интересы США всегда будут в приоритете.