Систему ПВО Украины признали «дырявой»
Система противовоздушной обороны (ПВО) на Украине действительно в плохом состоянии, заявил бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что установки Patriot либо уничтожены, либо у них закончились запасы ракет.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский, видимо, не просчитал ситуацию заранее, а теперь срочно пытается пополнить противовоздушные системы — для этого он ездит по Европе и просит помощи. В частности, Германия обещала ему поставить установки IRIS-T, уточнил специалист.
Ранее Зеленский заявил, что у Киева такой дефицит ракет к зенитным комплексам (ЗРК) Patriot, что ситуация «хуже некуда».