Посол: Украина заминировала границу с Приднестровьем

Посол Роговей: Украина заминировала границу с Приднестровьем
Украинские военные провели минирование границы с Приднестровьем, заявил украинский посол в Кишинёве Паун Роговей.
«Там речь идёт не только о минировании, там целый комплекс действий, направленных на обеспечение безопасности и защищённости этого участка. И эти меры полезны не только для Украины, но и для Республики Молдова», — цитирует его РИА Новости.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики минируют береговую линию Херсона.