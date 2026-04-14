ВС РФ выбили ВСУ с севера промзоны в Константиновке

Российские подразделения, продвигающиеся в Константиновке, смогли выбить боевиков ВСУ из северной части расположенной в городе промышленной зоны. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его информации, военные ВС РФ штурмуют позиции противника в центральной промзоне, на территории цинкового завода, а также в районе железнодорожного вокзала.

«Северная часть промзоны зачищена. Сейчас идет выдавливание с территории цинкового завода — ключевого узла обороны западной части города», — написал военкор.

Также Коц заявил о давлении российских подразделений на позиции ВСУ в районе села Долгая Балка. Занятие населенного пункта позволит выйти на северные окраины Константиновки и блокировать пути для отхода противника из города. Кроме того, на константиновском направлении фиксируется продвижение в районе Ильиновки и Новодмитровки.