Икону-бронежилет показали в ГИМ

На выставке «Письма огненных лет» в Историческом музее, которую здесь подготовили ко Дню Победы, представили неожиданный экспонат - икону Архангела Михаила, выполненную на настоящей бронеплите.

В ходе освобождения города Красноармейск в ДНР бронежилет неоднократно спасал жизнь солдату-штурмовику с позывным Смелый. Позже бронеплита стала иконой. Ее автор — прапорщик Алексей Панкратов, военнослужащий 77 отдельного ремонтно-восстановительного батальона 2 гвардейской общевойсковой краснознаменной армии.

Необычная икона стала частью экспозиции «Письма огненных лет» в Историческом музее. Выставка соткана из писем с фронта, а финальный зал, где выставляется икона, посвящен современным событиям на фронтах СВО, где представлены письма, адресованные современным бойцам.