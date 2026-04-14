Генерал объяснил, почему дроны ВСУ долетели до Липецкой области

Атака украинских беспилотников на Липецкую область в ночь на 14 апреля привела к человеческим жертвам. Елючевой вопрос — как беспилотникам удалось преодолеть такую глубину обороны? Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru объяснил механизм этой атаки.

По словам эксперта, дроны шли не напрямую, а использовали тактическую сумятицу на линии соприкосновения.

«Беспилотники в сторону Липецкой, Воронежской областей проходят между Донецком и Луганском через линию соприкосновения с направления Дружковки, Славянско-Краматорской агломерации. Там идут бои, через эту территорию беспилотникам проще проникнуть на нашу территорию», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что во время боев идет огневое воздействие, маневренные бои, летает куча БПЛА, которые работают по переднему краю. И под шумок подлетают дроны средней и большой дальности.

Генерал не исключает, что навигация этих целей корректировалась из космоса. Данные от американских спутников, пусть и с задержкой, всё ещё поступают киевскому режиму через европейских союзников по НАТО — Германию, Польшу и другие страны.