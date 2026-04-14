США готовят неожиданный маневр у берегов Ирана

Блокада Ормузского пролива нужна Трампу сразу для двух целей — и это не только военная логика. Как минимум одну из них можно назвать чисто пиарной.

Такую оценку в разговоре с 360.ru дал политолог Евгений Семибратов.

«С медийной точки зрения Трампу очень важно продемонстрировать величие Америки и ее возможность одержать победу в этой кампании», — сказал Семибратов.

По его словам, едва ли американские военные корабли станут заходить непосредственно в пролив. Скорее всего, они попробуют перекрыть подходы к нему, но уже в акватории Индийского океана.

И здесь, как считает эксперт, возникает парадокс. Пролив окажется зажатым с двух сторон: с внешнего контура его будут сжимать американцы, а с внутреннего — иранские силы. Сам Семибратов назвал эту ситуацию фактически двойной блокадой.

Политолог считает, что для Дональда Трампа подобная тактика может стать единственным адекватным выходом. Так у него появится возможность объяснить свои действия как ответную меру на позицию Тегерана.

Однако есть и второй пласт — политический. Здесь, по мнению эксперта, глава Белого дома решил сыграть на резком скачке цен на нефть. Речь идёт о повышении на десятки процентов. Он вовсе не исключил, что США полностью заблокируют Ормузский пролив в ближайшие недели. По его словам, основной страной, которая проиграет от этого шага Соединенных Штатов, будет Китай.