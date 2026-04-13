США начали морскую блокаду Ирана в соответствии с указом Трампа

Центральное командование ВС США объявило о том, что в Ормузском проливе вступила в силу блокада, которую ранее анонсировал глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что ранее Трамп объявил о провале переговоров США и Ирана. На этом фоне он отдал распоряжение о блокаде «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов». При этом, речь идет как о портах в Персидском заливе, так и в Оманском заливе. Кроме того, Трамп также поручил американским военным перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.

Позднее в Центральном командовании США выпустили предупреждение для морских перевозчиков. В нем уточняется, что все суда в зоне блокады, которые не получили разрешение Вашингтона, будут захвачены. Блокада будет распространяться на всю береговую линию Ирана.

«Любое судно, входящее в зону блокады или выходящее из нее без разрешения, подлежит задержанию, принуждению к изменению курса и захвату», — сказано в документе.

В документе также указывается, что США не будут препятствовать следованию нейтральных судов, которые направляются в не связанные с Ираном пункты назначения. Кроме того, будет разрешен провоз гуманитарных грузов, если суда пройдут соответствующую проверку.

Ранее в Иране назвали условия для новых переговоров с США.