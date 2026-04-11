ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Украинские боевики нарушили начавшееся ранее в субботу пасхальное перемирие, ударив по Новой Каховке. В результате атаки ранен мирный житель. Об этом 11 апреля написал в своем канале в МАХ врио главы городского округа город Новая Каховка Владимир Оганесов.

«Сегодня в городском округе город Новая Каховка наблюдается повышенная активность БПЛА. В результате сбросов повреждено три автомобиля, один дом. Пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, как рассказал Оганесов, обнаружено и обезврежено три беспилотника с неразорвавшимися боеприпасами.

Перемирие, объявленное по случаю Пасхи Президентом РФ Владимиром Путиным, действует с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля.