CENTCOM: США направили два эсминца в Ормузский пролив

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские войска начали операцию по разминированию в Ормузском проливе.

© Российская Газета

В сообщении командования указывается, что в проливе "будет создан новый проход". "Вскоре мы поделимся данными об этом безопасном маршруте с представителями морской индустрии, чтобы способствовать свободному потоку торговли", - заявил командующий Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США приступают к процессу разминирования Ормузского пролива. По словам президента, Вашингтон "окажет услугу" странам мира, у которых "нет ни смелости, ни воли, чтобы выполнить эту работу". Среди этих стран он назвал Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и "многие другие". "Ормузский пролив скоро откроется", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В операции США планируют задействовать USS Frank E. Peterson и USS Michael Murphy, имеющие на вооружении управляемые ракеты. По американским данным, корабли в рамках операции уже прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе. Они будут участвовать в "более широкой миссии по полной очистке пролива от морских мин".

В Иране заявляют, что эсминец США USS Michael Murphy пытался "без разрешения пересечь" Ормузский пролив. "Он начал двигаться в противоположном направлении после жесткого предупреждения со стороны иранских вооруженных сил", - указал пресс-секретарь МИД Исмаил Багаи. В Тегеране подчеркивают, что американское военное судно было "предупреждено о том, что оно станет целью в течение 30 минут, если продолжит движение в сторону Ормузского пролива". Агентство Tasnim со ссылкой на иранского военного чиновника указывает, что "ни одно судно не пройдет через Ормузский пролив без разрешения Ирана". Тегеран "продолжает сохранять решимость", любой транзит будет "строго требовать одобрения Ирана".