Политолог Владимир Корнилов считает, что ВСУ могут столкнуться с волной мятежей после инцидента на полигоне в Чугуевском районе. Об этом сообщает «Взгляд».

Источник РИА Новости в российских силовых структурах ранее сообщил о попытке вооруженного мятежа на полигоне штурмовиков ВСУ. По словам собеседника агентства, инцидент произошел в лесах Чугуевского района - насильно мобилизованные украинцы взбунтовались против командиров, но мятеж был подавлен.

«Ситуация позволяет говорить о том, что это не последнее подобное восстание», - заявил Корнилов.

По его мнению, Россия должна активно поддерживать такие настроения и «способствовать их распространению в рядах ВСУ». Политолог подчеркнул, что ситуация внутри ВСУ становится всё более напряженной, недовольство украинских солдат растет.